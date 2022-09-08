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Резников встретился со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн: первые подробности

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Четверг 08 сентября 2022 17:33
Резников встретился со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн: первые подробности Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились на авиабазе Рамштайн. Провели продуктивные переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - пишет Резников.

Также министр обороны Украины обнародовал фотографию на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Издание раскрывало все подробности встречи.

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