Резников встретился со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн: первые подробности

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - пишет Резников.

Также министр обороны Украины обнародовал фотографию на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.

I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for Defence Procurement Agency.

BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek