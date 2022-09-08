Резников встретился со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн: первые подробности
Министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились на авиабазе Рамштайн. Провели продуктивные переговоры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.
"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - пишет Резников.
Также министр обороны Украины обнародовал фотографию на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.
I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for Defence Procurement Agency.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022
BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Издание раскрывало все подробности встречи.
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