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Пентагон об атаках ВСУ на юге: операция целенаправленная, украинцы перебирают инициативу

Новина українською →
Рамштайн, Четверг 08 сентября 2022 18:32
Пентагон об атаках ВСУ на юге: операция целенаправленная, украинцы перебирают инициативу Фото: в Пентагоне считают, что ВСУ на юге перебирают инициативу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные на юге имеют определенные успехи и перебирают инициативу. Операция по освобождению оккупированных территорий целенаправленная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Пентагона Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на базе "Рамштайн".

Милли заявил, что не будет озвучивать цели украинской армии и текущий прогресс, но отметил, что успехи определенно есть.

"Я не хочу говорить о том, какие это цели, это рано. Но я бы охарактеризовал это как очень целенаправленную наступательную операцию, чтобы определить цели", - сказал генерал.

По его словам, ВСУ имеют четкий и постепенный прогресс, хоть и небольшой, учитывая длину фронта.

"По растяжению сил, я не думаю, что оно происходит от Харькова до Херсона. Боевые действия идут по всей линии на 1300 километров... Я не считаю, что силы растянуты... Они продолжают воевать, у них есть силы, чтобы это делать", - добавил Милли.

В то же время министр обороны США подчеркнул, что украинские защитники имеют средства, чтобы нанести россиянам потери. Именно благодаря этому динамика на фронте меняется.

"Украинцы имеют дополнительные возможности. Это HIMARS, это ракеты HARM и другие вещи, не только они поступают от нас, но и от других союзников. И они (украинцы - ред.) начали снова менять динамику на поле боя. Они перебирают инициативу", - заявил Остин.

Напомним, сегодня на авиабазе Рамштайн прошло очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. На встрече присутствовал министр обороны Алексей Резников, который также провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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