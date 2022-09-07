США готовят план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе, - CNN

Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в средне - и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.

По словам трех чиновников из сферы обороны, эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Сообщается, что процесс находится на ранней стадии, и высокопоставленный чиновник обороны сказал, что он смотрит на "будущее украинских сил", чтобы ответить на ключевые вопросы о том, "что имеет смысл?"и "что мы хотим, чтобы было у Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе?" с точки зрения военной поддержки. США сосредоточены на следующих пяти годах после окончания войны России против Украины.

Отмечено, что анализ проводится совместно с украинцами, и если его одобрит президент США Джо Байден, он может привести к годам будущих продаж оружия и создание долгосрочной программы военной подготовки США. Он будет представлен Киеву как оценка, но предоставит четкую дорожную карту, которая будет показывать мнение США относительно развития украинской армии.

Ожидается, что анализ будет готов в течение одного или двух месяцев. Причем такая поддержка будет постоянно развиваться в течение следующих нескольких месяцев по мере изменения поля боя и продвижения украинских сил.

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, которую одобрит Украина. В конце концов, это может продлить участие США и их союзников в помощи Украине на годы вперед через долгосрочные многолетние контракты на вооружение, которые могут быть завершены даже к концу первого срока Байдена.