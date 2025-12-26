У Путіна заявляють про нові переговори зі США щодо мирної угоди

У Кремлі стверджують, що вже проаналізували інформацію, яку посланець РФ Кирило Дмитрієв надав російському диктатору Володимиру Путіну після поїздки до Маямі. Вже відбувся контакт з американцями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
За словами речника диктатора, після того, як Дмитрієв доповів про підсумки поїздки до Америки та контактів з американцями, цю інформацію було проаналізовано, і за дорученням Путіна відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США.
"Домовлено продовжувати діалог", - додав він.
Від російської сторони в телефонній розмові взяв участь помічник Путіна Юрій Ушаков. Від американської було кілька співрозмовників.
Пєсков черговий раз відмовився сказати, що за документи привіз Дмитрієв.
У Кремлі вважають, що "поширення цієї інформації може негативно позначитися на ході переговорного процесу". "
Був такий контакт, і вирішили продовжувати діалог. Ось все, що ми можемо сказати", - сказав Пєсков.
Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах із США, не прокоментував зустріч.
Водночас він натякнув, що, швидше за все, наступний раунд переговорів пройде в Москві.
Вчора у Кремлі заявили, що мирний план щодо України, який Дмитрієв передав до Москви, наразі перебуває на стадії аналізу. Подальші кроки залежать від рішень Путіна.
Сьогодні ж стало відомо, що президент США Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
Раніше посол США в НАТО Метью Вітакер спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією.