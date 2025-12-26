У Путіна заявляють про нові переговори зі США щодо мирної угоди

Мирний план

Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах із США, не прокоментував зустріч.

Водночас він натякнув, що, швидше за все, наступний раунд переговорів пройде в Москві.

Вчора у Кремлі заявили, що мирний план щодо України, який Дмитрієв передав до Москви, наразі перебуває на стадії аналізу. Подальші кроки залежать від рішень Путіна.

Сьогодні ж стало відомо, що президент США Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

