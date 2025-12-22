Спецпосланець російського диктатора Дмитрієв покинув Маямі без коментарів
Спецпредствник Кремля Кирило Дмитрієв полетів з Маямі, де відбувались переговори делегацій США та України, без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва у соцмережі Х.
Спецпосланець російського диктатора коротко написав "Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва".
Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Маямі.
Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди.
Він заявляв, що Кремль очікує, коли Дмитрієв з'явиться із доповіддю до Путіна. Він повинен буде доповісти про підсумки переговорів представників США з Україною та Європою. Ушаков заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій" Москві не підійдуть.
Ушаков також сказав, що Україна та Європа, мовляв, запропонували до плану США (який розробляли росіяни) "досить неконструктивні" правки. Росія буде напрацьовувати свою так звану "позицію" вже за підсумками доповіді Дмитрієва.
Зустрічі делегацій США та України в Маямі
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди.
Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.
Володимир Зеленський підтвердив, що 21 грудня у Флориді проходив уже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.
Варто зазначити, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив після зустрічі у Маямі, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.