Спецпосланець російського диктатора Дмитрієв покинув Маямі без коментарів

Спецпредствник Кремля Кирило Дмитрієв полетів з Маямі, де відбувались переговори делегацій США та України, без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва у соцмережі Х.

Спецпосланець російського диктатора коротко написав "Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва". Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Маямі. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди. Він заявляв, що Кремль очікує, коли Дмитрієв з'явиться із доповіддю до Путіна. Він повинен буде доповісти про підсумки переговорів представників США з Україною та Європою. Ушаков заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій" Москві не підійдуть. Ушаков також сказав, що Україна та Європа, мовляв, запропонували до плану США (який розробляли росіяни) "досить неконструктивні" правки. Росія буде напрацьовувати свою так звану "позицію" вже за підсумками доповіді Дмитрієва.