Віткофф заявляє, що Росія повністю налаштована на мир в Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив після зустрічі у Маямі, що Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Стіва Віткоффа у соцмережі Х.

Спецпосланець президента США нагадав, що протягом останніх двох днів у Флориді спеціальний посланець Росії Кирило Дмитрієв провів "продуктивні та конструктивні зустрічі" з американською делегацією з метою просування мирного плану президента Трампа щодо України.

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", - ідеться у повідомленні Віткоффа.

Зустрічі делегацій США та України в Маямі

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди.

Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.

Володимир Зеленський підтвердив, що 21 грудня у Флориді проходив уже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Мирний план США

Нагадаємо, що США, Україна та Європа вже місяць працюють над доопрацюванням нового американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни.

Остання серія переговорів розпочалася в п'ятницю, 19 грудня, в Маямі.