У Путина заявляют о новых переговорах с США по мирной сделке

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле утверждают, что уже проанализировали информацию, которую посланник РФ Кирилл Дмитриев предоставил российскому диктатору Владимиру Путину после поездки в Майами. Уже состоялся контакт с американцами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По словам представителя диктатора, после того, как Дмитриев доложил об итогах поездки в Америку и контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению Путина состоялся контакт представителей администраций России и США.

"Договорено продолжать диалог", - добавил он.

От российской стороны в телефонном разговоре принял участие помощник Путина Юрий Ушаков. От американской было несколько собеседников.

Песков в очередной раз отказался сказать, что за документы привез Дмитриев.

В Кремле считают, что "распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса". "

Был такой контакт, и решили продолжать диалог. Вот все, что мы можем сказать", - сказал Песков.

 

Мирный план

Напомним, с 9 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу.

В то же время он намекнул, что, скорее всего, следующий раунд переговоров пройдет в Москве.

Вчера в Кремле заявили, что мирный план по Украине, который Дмитриев передал в Москву, сейчас находится на стадии анализа. Дальнейшие шаги зависят от решений Путина.

Сегодня же стало известно, что президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.

