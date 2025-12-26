У Путина заявляют о новых переговорах с США по мирной сделке

В Кремле утверждают, что уже проанализировали информацию, которую посланник РФ Кирилл Дмитриев предоставил российскому диктатору Владимиру Путину после поездки в Майами. Уже состоялся контакт с американцами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
По словам представителя диктатора, после того, как Дмитриев доложил об итогах поездки в Америку и контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению Путина состоялся контакт представителей администраций России и США.
"Договорено продолжать диалог", - добавил он.
От российской стороны в телефонном разговоре принял участие помощник Путина Юрий Ушаков. От американской было несколько собеседников.
Песков в очередной раз отказался сказать, что за документы привез Дмитриев.
В Кремле считают, что "распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса". "
Был такой контакт, и решили продолжать диалог. Вот все, что мы можем сказать", - сказал Песков.
Напомним, с 9 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу.
В то же время он намекнул, что, скорее всего, следующий раунд переговоров пройдет в Москве.
Вчера в Кремле заявили, что мирный план по Украине, который Дмитриев передал в Москву, сейчас находится на стадии анализа. Дальнейшие шаги зависят от решений Путина.
Сегодня же стало известно, что президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.