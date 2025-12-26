У Путина заявляют о новых переговорах с США по мирной сделке

Мирный план

Напомним, с 9 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу.

В то же время он намекнул, что, скорее всего, следующий раунд переговоров пройдет в Москве.

Вчера в Кремле заявили, что мирный план по Украине, который Дмитриев передал в Москву, сейчас находится на стадии анализа. Дальнейшие шаги зависят от решений Путина.

Сегодня же стало известно, что президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.