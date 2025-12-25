Росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України
Мирний план щодо України, який спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв передав до Москви, наразі знаходиться на аналізі. Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
За його словами, Кремль вивчає матеріали, які Дмитрієв передав після переговорів у Маямі.
"Займаємося аналізом цього матеріалу і потім уже, залежно від того, які рішення буде ухвалено главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - заявив Пєсков.
Переговори у Маямі
Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацювання економічного плану розвитку України.
Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах із США, не прокоментував зустріч.
Водночас він натякнув, що, швидше за все, наступний раунд переговорів пройде в Москві.
Мирний план України
Днями президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами представив проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейські партнери.
Проєкт передбачає, що РФ виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності угодою, тоді як щодо Донеччини згоди поки що не досягнуто.
В Україні планують провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Щодо Запорізької атомної електростанції компроміс поки що не досягнуто.
Повний перелік пунктів мирного плану можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.