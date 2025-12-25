ua en ru
Головна » Новини » У світі

Росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України

Четвер 25 грудня 2025 13:38
UA EN RU
Росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Мирний план щодо України, який спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв передав до Москви, наразі знаходиться на аналізі. Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

За його словами, Кремль вивчає матеріали, які Дмитрієв передав після переговорів у Маямі.

"Займаємося аналізом цього матеріалу і потім уже, залежно від того, які рішення буде ухвалено главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - заявив Пєсков.

Переговори у Маямі

Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.

Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацювання економічного плану розвитку України.

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах із США, не прокоментував зустріч.

Водночас він натякнув, що, швидше за все, наступний раунд переговорів пройде в Москві.

Мирний план України

Днями президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами представив проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейські партнери.

Проєкт передбачає, що РФ виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності угодою, тоді як щодо Донеччини згоди поки що не досягнуто.

В Україні планують провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Щодо Запорізької атомної електростанції компроміс поки що не досягнуто.

Повний перелік пунктів мирного плану можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Путін Російська Федерація Пєсков мирний план США
