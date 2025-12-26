У Путіна заявляють про нові переговори зі США щодо мирної угоди

У Кремлі стверджують, що вже проаналізували інформацію, яку посланець РФ Кирило Дмитрієв надав російському диктатору Володимиру Путіну після поїздки до Маямі. Вже відбувся контакт з американцями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

За словами речника диктатора, після того, як Дмитрієв доповів про підсумки поїздки до Америки та контактів з американцями, цю інформацію було проаналізовано, і за дорученням Путіна відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США.

"Домовлено продовжувати діалог", - додав він.

Від російської сторони в телефонній розмові взяв участь помічник Путіна Юрій Ушаков. Від американської було кілька співрозмовників.

Пєсков черговий раз відмовився сказати, що за документи привіз Дмитрієв.

У Кремлі вважають, що "поширення цієї інформації може негативно позначитися на ході переговорного процесу". "

Був такий контакт, і вирішили продовжувати діалог. Ось все, що ми можемо сказати", - сказав Пєсков.