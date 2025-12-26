У Путина заявляют о новых переговорах с США по мирной сделке

В Кремле утверждают, что уже проанализировали информацию, которую посланник РФ Кирилл Дмитриев предоставил российскому диктатору Владимиру Путину после поездки в Майами. Уже состоялся контакт с американцами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По словам представителя диктатора, после того, как Дмитриев доложил об итогах поездки в Америку и контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению Путина состоялся контакт представителей администраций России и США.

"Договорено продолжать диалог", - добавил он.

От российской стороны в телефонном разговоре принял участие помощник Путина Юрий Ушаков. От американской было несколько собеседников.

Песков в очередной раз отказался сказать, что за документы привез Дмитриев.

В Кремле считают, что "распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса". "

Был такой контакт, и решили продолжать диалог. Вот все, что мы можем сказать", - сказал Песков.