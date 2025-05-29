У Путіна відповіли на вимогу Сибіги негайно передати "меморандум" про перемир'я

У Росії назвали "не конструктивною" вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир'я. Кремль нагадав про можливий другий раунд переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Ви знаєте, що ми запропонували в понеділок, 2 червня, зібратися знову в Стамбулі на другий раунд, поки що, наскільки мені відомо, відповіді не отримано", - стверджує прессекретар диктатора.

"Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно - це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне", - сказав Пєсков. Також Пєсков заявив, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня.

Російський "меморандум"

Нагадаємо, перший раунд переговорів України та РФ відбувся у Стамбулі 16 травня. Україна заявляла, що головною темою буде припинення вогню, але росіяни не погодилися на перемир'я. Тоді в російській делегації заявили, що сторони мають письмово представити свої бачення припинення вогню.

Пізніше диктатор Володимир Путін сказав, що Кремль готує так званий "меморандум" щодо майбутнього мирного договору.

В Україні скептично поставилися до "меморандуму" Росії. Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна почитає пропозиції Москви і тоді відповість на них.

Вчора, 28 травня, глава російського МЗС Лавров заявив, РФ запропонувала Україні провести другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі, де представить свій "меморандум".

Натомість міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна передала свої пропозиції про припинення вогню Москві. А глава МЗС України Сибіга закликав Росію негайно передати "меморандум".

Більше про російський "меморандум" та можливий новий раунд переговорів -у матеріалі РБК-Україна.

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