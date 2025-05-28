ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський про меморандум РФ: "Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо"

Київ, Середа 28 травня 2025 10:01
UA EN RU
Зеленський про меморандум РФ: "Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо" Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Росія готує "меморандум", в якому має озвучити своє бачення наступних кроків врегулювання війни та чи готова до припинення вогню. Україна відповість на "меморандум", коли ознайомиться з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

Як наголосив глава держави, Україна підтримала безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в будь-якому форматі та складі, готова до зустрічей прямих зустрічей з РФ чи при посередництві майже в будь-якому місці цивілізованого світу.

Зеленський додав, що на переговорах у Стамбулі Росія поставила відповідні умови, сторони домовилися про обмін тисячі людей. Але, як зазначив президент, "до інших кроків в адженді стамбульської зустрічі Росія не була готова", йдеться про припинення вогню.

"І вони сказали, що вони так просто до цього не готові. Вони сказали, що ми до вас повернемось з якимись сигналами. Те саме нам передавали і Сполучені Штати Америки. Те саме зафіксувала і турецька сторона під час відповідних зустрічей. Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом"", - пояснив президент.

За словами Зеленського, у "меморандумі" РФ має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.

"Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", - сказав Зеленський.

"Меморандум" РФ про перемир'я

Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі 16 травня Росія заявила, що сторони домовилися у письмовому вигляді представити своє бачення можливого припинення вогню.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін після розмови з президентом США Дональдом заявив, що РФ запропонує "меморандум" з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Днями у російського МЗС заявили, що у "меморандумі" вкажуть можливі терміни закінчення війни. Також у Росії 24 травня стверджували, що нібито вже закінчують документ.

В Офісі президента вважають, що Росія може вписати у "меморандум" неприйнятні умови, зокрема повну втрату суверенітету для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Мирні переговори Перемир'я Росії та України
NEWS
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів