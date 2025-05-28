Зеленський про меморандум РФ: "Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо"

Росія готує "меморандум", в якому має озвучити своє бачення наступних кроків врегулювання війни та чи готова до припинення вогню. Україна відповість на "меморандум", коли ознайомиться з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

Як наголосив глава держави, Україна підтримала безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в будь-якому форматі та складі, готова до зустрічей прямих зустрічей з РФ чи при посередництві майже в будь-якому місці цивілізованого світу.

Зеленський додав, що на переговорах у Стамбулі Росія поставила відповідні умови, сторони домовилися про обмін тисячі людей. Але, як зазначив президент, " до інших кроків в адженді стамбульської зустрічі Росія не була готова", йдеться про припинення вогню.

"І вони сказали, що вони так просто до цього не готові. Вони сказали, що ми до вас повернемось з якимись сигналами. Те саме нам передавали і Сполучені Штати Америки. Те саме зафіксувала і турецька сторона під час відповідних зустрічей. Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом"", - пояснив президент.

За словами Зеленського, у "меморандумі" РФ має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.

"Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", - сказав Зеленський.