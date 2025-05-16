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РФ назвала свої підсумки переговорів у Стамбулі та підтвердила великий обмін полоненими

Стамбул, П'ятниця 16 травня 2025 17:16
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РФ назвала свої підсумки переговорів у Стамбулі та підтвердила великий обмін полоненими Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія завершили переговори в Стамбулі. Зокрема, сторони домовилися про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови російської делегації, помічника російського диктатора Володимира Мединського.

"Загалом, ми задоволені результатом і готові продовжувати контакт", - зазначив Мединський.

За його словами, найближчими днями Україна і Росія проведуть масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також Мединський додав, що Україна "запросила прямі переговори" між президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним. Цей запит "було взято до відома".

При цьому глава російської делегації розповів, що Україна і РФ домовилися представити своє бачення можливого припинення вогню. Кожна сторона пропише свою позицію в деталях.

"Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, теж про це домовлено, продовжити наші переговори", - уточнив Мединський.

Переговори України та Росії у Стамбулі

Нагадаємо, українські та російські посадовці сьогодні, 16 травня, трохи більше години обговорювали питання, які стосуються завершення війни.

Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, зазначив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 осіб.

Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.

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