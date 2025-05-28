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"Навіщо чекати понеділка?". Сибіга закликав Росію негайно передати "меморандум"

Середа 28 травня 2025 22:22
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"Навіщо чекати понеділка?". Сибіга закликав Росію негайно передати "меморандум" Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо Росія вже підготувала свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню, вона має негайно передати його Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України - його можна одразу передати нам", - зазначив Сибіга.

За його словами, Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на розгляд української сторони, як це і було домовлено раніше.

"Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - наголосив міністр.

"Меморандум" про мир

Нагадаємо, на переговорах України та Росії у Стамбулі 16 травня стало відомо, що сторони домовилися письмово викласти своє бачення щодо можливого припинення вогню.

Пізніше, після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія підготує "меморандуму", який стосуватиметься ймовірного майбутнього мирного договору.

Раніше Reuters повідомило, що російський диктатор Путін висунув, як умови для припинення війни в Україні.

Водночас стало відомо, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна передала свій меморандум російській стороні. Тепер Росія має щонайменше чотири дні, щоб передати Києву свій документ із пропозиціями щодо припинення вогню.

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