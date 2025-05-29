У Путина ответили на требование Сибиги немедленно передать "меморандум" о перемирии

В России назвали "не конструктивным" требование главы МИД Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии. Кремль напомнил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться снова в Стамбуле на второй раунд, пока что, насколько мне известно, ответ не получен", - утверждает пресс-секретарь диктатора.

"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", - сказал Песков. Также Песков заявил, что Москва пока не получила от Украины согласия на второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

Российский "меморандум"

Напомним, первый раунд переговоров Украины и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая. Украина заявляла, что главной темой будет прекращение огня, но россияне не согласились на перемирие. Тогда в российской делегации заявили, что стороны должны письменно представить свои видения прекращения огня.

Позже диктатор Владимир Путин сказал, что Кремль готовит так называемый "меморандум" относительно будущего мирного договора.

В Украине скептически отнеслись к "меморандуму" России. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина почитает предложения Москвы и тогда ответит на них.

Вчера, 28 мая, глава российского МИД Лавров заявил, РФ предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, где представит свой "меморандум".

Зато министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала свои предложения о прекращении огня Москве. А глава МИД Украины Сибига призвал Россию немедленно передать "меморандум".

Больше о российском "меморандуме" и возможном новом раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.