У Путина ответили на требование Сибиги немедленно передать "меморандум" о перемирии
В России назвали "не конструктивным" требование главы МИД Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии. Кремль напомнил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", - сказал Песков.
Также Песков заявил, что Москва пока не получила от Украины согласия на второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.
"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться снова в Стамбуле на второй раунд, пока что, насколько мне известно, ответ не получен", - утверждает пресс-секретарь диктатора.
Российский "меморандум"
Напомним, первый раунд переговоров Украины и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая. Украина заявляла, что главной темой будет прекращение огня, но россияне не согласились на перемирие. Тогда в российской делегации заявили, что стороны должны письменно представить свои видения прекращения огня.
Позже диктатор Владимир Путин сказал, что Кремль готовит так называемый "меморандум" относительно будущего мирного договора.
В Украине скептически отнеслись к "меморандуму" России. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина почитает предложения Москвы и тогда ответит на них.
Вчера, 28 мая, глава российского МИД Лавров заявил, РФ предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, где представит свой "меморандум".
Зато министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала свои предложения о прекращении огня Москве. А глава МИД Украины Сибига призвал Россию немедленно передать "меморандум".
Больше о российском "меморандуме" и возможном новом раунде переговоров - в материале РБК-Украина.
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