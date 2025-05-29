"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України

РФ знову кличе Україну на перемовини - цього разу з обіцянкою показати так званий "меморандум" з умовами припинення вогню. Київ натомість передав Москві документ зі своєю позицією та наполягає, щоб росіяни зробили те саме перед можливою новою зустріччю вже в понеділок, 2 червня.

Що відомо про можливий другий раунд переговорів і позиції сторін - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

Як у РФ з'явилася ідея про "меморандум"?

Чому Україна досі не отримала документ, який обіцяють росіяни?

Які пункти Кремль хоче нав’язати Києву під виглядом "миру"?

Чим відповідає Україна і які вимоги висунула зі свого боку?

Коли може відбутися новий раунд переговорів між Україною та РФ?

Що відомо про "меморандум" від РФ, які умови висуває агресор

Після того, як жодного прориву щодо припинення вогню між Україною та РФ на стамбульській зустрічі 16 травня досягти не вдалося, а США заявили, що переговорний процес зайшов у "глухий кут", глава Білого дому Дональд Трамп зідзвонився з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови, яка відбулася 19 травня, глава Кремля заявив про готовність запропонувати Україні "меморандум" про припинення вогню та майбутній мирний договір. Він стверджував, що, мовляв "потрібно знайти компроміси", які б влаштували обидві країни.

З того часу російська сторона не розкривала змісту "меморандуму". Втім, днями речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що так званий проєкт включає низку позицій, таких як:

принципи врегулювання;

терміни можливого укладання мирної угоди;

потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей.

При цьому вчора Reuters із посиланням на три анонімні російські джерела, близькі до переговорів, розкрило умови, які ставить Путін для припинення війни.

За даними джерел інформагенції, диктатор прагне отримати від західних країн "письмове" зобов'язання не розширювати Альянс на схід, тобто не приймати до нього Україну, Грузію, Молдову та інші колишні радянські республіки.

РФ також хоче прописати в меморандумі "нейтральний статус" України, зняття деяких західних санкцій, порушити питання заморожених російських активів і "захисту російськомовних" громадян в Україні.

На Банковій тим часом зазначають, що дані умови лише є свідченням неадекватності кремлівської верхівки. Адже Путін вкотре вдається до абсурдних вимог, серед яких згадує Молдову та Грузію, хоча ці країни не беруть участі у збройному конфлікті.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснив, навіщо росіянам подібні інсайдерські вкиди щодо їх умов.

"Вони хочуть за рахунок оцих вкидів сказати: ну ми ж готові там на певні компроміси, давайте ви (країни Заходу - ред.) будете менш радикальні. І це знову ж таки абсолютно очевидна технологія, достатньо примітивна, якою Росія постійно користується", - каже він.

Росія пропонує дату і місце нових перемовин, де покаже "меморандум"

Що стосується дат передачі "меморандуму", то, як вчора повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія обіцяла надати так званий документ з пунктами після обміну у форматі 1000 на 1000.

Президент вчора також розповів, що міністр оборони Рустем Умєров, який є главою делегації на перемовинах з РФ, зв'язувався зі своїм візаві Володимиром Мединським, аби дізнатися, коли Україні передадуть "меморандум".

"Вони запевняли: "Буде, буде". Але ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США - вони теж чекають. Усі чекають", - сказав Зеленський, та додав, що на меморандум чекають "вже понад тиждень".

У відповідь Мединський сказав, що розмову нібито ініціював він, а не Умєров, і під час неї він нібито запропонував точну дату і місце зустрічі для обміну "меморандумами" із переліком умов для припинення війни.

За словами Мединського, Росія буцімто одразу на місці "готова почати змістовне обговорення" кожного пункту майбутньої угоди про припинення вогню.

"Українська сторона пішла радитись...Чекаємо якнайшвидше від них підтвердження та готові в зазначену нами дату - найближчими днями - особисто зустрітися та почати працювати", - сказав Мединський вчора ввечері.

Згодом із заявою вийшов і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він заявив, що Москва пропонує Києву провести другий раунд перемовин 2 червня в Стамбулі. Мовляв, саме там російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.

"Російська сторона, як і домовлялися, оперативно розробила відповідний "меморандум", який викладає нашу позицію з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи", - сказав Лавров.

Того ж вечора Лавров провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. За словами російської сторони, вони обговорили підготовку до наступного раунду перемовин України та РФ у Стамбулі. Натомість у Держдепі кажуть, що Рубіо під час діалогу закликав росіян до "сумлінного" діалогу з Україною.

Україна передала РФ вимоги щодо припинення вогню

Натомість глава української делегації Умєров дав зрозуміти росіянам, що Київ хоче, аби Москва заздалегідь передала Україні "меморандум" для ознайомлення.

"В розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес", - написав він ввечері 28 травня у Facebook.

Але, за його словами, тиск спрацював. І після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум".

Втім, як зазначив Умєров, РФ затягує передачу документа. Своєю чергою українська сторона передала росіянам документ з власною позицією.

"Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи", - заявив глава Міноборони.

Він зазначив, що українська делегація не проти зустрічей з росіянами і очікує їхній "меморандум", щоб "зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни".

"Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", - акцентував Умєров.

Глава делегації нагадав, що російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну полоненими.

"Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - додав Умєров.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також прокоментував заяву пропозицію Росії щодо переговорів 2 червня. Він висловив сподівання, що Москва не зірве наступний раунд переговорів і "негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше".

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" після десяти днів роздумів та атак - його можна одразу передати нам", - заявив він.

Зазначимо, що поки росіяни затягують з передачею Україні "меморандуму", вони фактично вже попередили США, які намагаються досягти дипломатичного врегулювання війни, що не збиваються показувати їм свої "пропозиції".

Речниця МЗС РФ заявила, що російська сторона не передаватиме США свій варіант "меморандуму". Вона стверджує, що Москва буцімто "не має жодних домовленостей" із Вашингтоном чи іншими країнами щодо обміну документами.

Натомість Вашингтон очевидно чекає на пропозиції росіян. Так, 27 травня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати отримали від української сторони пропозиції стосовно можливої мирної угоди. Наразі вони очікують такі пропозиції від російської сторони.