Росія назвала дату і місце наступного раунду перемовин з Україною

Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити "меморандум" делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.

"Російська сторона, як і домовлялися, оперативно розробила відповідний меморандум, який викладає нашу позицію з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи", - сказав він.

"Меморандум" РФ щодо перемир'я

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

Згодом, після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готує "меморандум", у якому викладе власне бачення мирного врегулювання конфлікту, включно з потенційними термінами завершення війни.

24 травня Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що робота над документом майже завершена. У ньому, за словами відомства, буде сформульовано ключові позиції Москви щодо припинення бойових дій. Водночас українська сторона поки не отримала цього документу.