UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві

21:10 04.06.2026 Чт
2 хв
За словами диктатора, росіяни спеціально вдарили по "сараю"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін назвав неочікувану причину удару балістичною ракетою "Орєшнік" по гаражах у Білій Церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та "Интерфакс".

Путін заявив, що "Орєшніком" вдарили по "сараю" в Україні, щоб подивитися, як впали блоки. За його словами, ракетою нібито били туди, де "зручно було подивитися на результати".

Читайте також: Забудьте про "Орєшнік": Буданов назвав реальні загрози з боку РФ

"Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріплення", - зазначив він.

Глава Кремля пояснив, що це нібито потрібно для майбутнього застосування зброї.

"Ми подібні системи випробовували на полігонах, а "Орєшнік" не випробовували. Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орєшніка", - сказав Путін.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тієї ночі росіяни випустили дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них влучила у Білій Церкві, інша - впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

Зазначимо, російська пропаганда приписувала "Орєшніку" надзвичайно високу руйнівну потужність і здатність уражати заглиблені об’єкти. Водночас результати досліджень ставлять такі заяви під сумнів.

Окрім цього, Росія могла перейти до малосерійного виробництва "Орєшніка", хоча кількість таких ракет у її арсеналі наразі залишається незначною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяБіла ЦеркваВійна в УкраїніРакета Орєшнік