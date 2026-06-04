Путин нашел оправдание удару "Орешником" по гаражам в Белой Церкви

Путин заявил, что "Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как упали блоки. По его словам, ракетой якобы били туда, где "удобно было посмотреть на результаты".

"Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепления", - отметил он.

Глава Кремля пояснил, что это якобы нужно для будущего применения оружия.

"Мы подобные системы испытывали на полигонах, а "Орешник" не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", - сказал Путин.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты применили 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, в том числе и ракеты "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне выпустили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Белой Церкви, другая - упала на временно оккупированной территории Донецкой области.