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Путин нашел оправдание удару "Орешником" по гаражам в Белой Церкви

21:10 04.06.2026 Чт
2 мин
По словам диктатора, россияне специально ударили по "сараю"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин назвал неожиданную причину удара баллистической ракетой "Орешник" по гаражам в Белой Церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".

Путин заявил, что "Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как упали блоки. По его словам, ракетой якобы били туда, где "удобно было посмотреть на результаты".

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"Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепления", - отметил он.

Глава Кремля пояснил, что это якобы нужно для будущего применения оружия.

"Мы подобные системы испытывали на полигонах, а "Орешник" не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", - сказал Путин.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты применили 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, в том числе и ракеты "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне выпустили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Белой Церкви, другая - упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отметим, российская пропаганда приписывала "Орешнику" чрезвычайно высокую разрушительную мощность и способность поражать заглубленные объекты. В то же время результаты исследований ставят такие заявления под сомнение.

Кроме этого, Россия могла перейти к мелкосерийному производству "Орешника", хотя количество таких ракет в ее арсенале пока остается незначительным.

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