Путін не зміг вигадати нове виправдання для майбутнього удару по Україні

Диктатор, говорячи про удар по Старобільську, звинуватив Україну у "свідомому злочині проти підлітків". За його словами, це нібито нова сторінка в низці злочинів, а влада України "вирішила надати нової якості конфлікту".

Звертаючись до своїх чиновників, голова Кремля наказав доповісти, як триває робота з "виявлення злочинців".

"Усі вони мають отримати заслужене покарання і воно буде невідворотним", - сказав диктатор.

Легенда про удар по коледжу

Нагадаємо, 22 травня російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області.

Голова Кремля стверджував, що внаслідок атаки нібито загинуло багато студентів, ще десятки "дістали поранення".

Під цим приводом він наказав "зробити висновки" і організувати удар по Україні.

Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що в ніч на 22 травня в Старобільську було уражено один зі штабів російського підрозділу "Рубікон". При цьому по цивільних об'єктах українські воїни ударів не завдавали і не завдають.