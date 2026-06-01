Путін не зміг вигадати нове виправдання для майбутнього удару по Україні

Російський диктатор Володимир Путін знову погрожує Україні покаранням за нібито удар по коледжу в Старобільську.
Як передає РБК-Україна, слова голови Кремля наводить ТАСС.
Диктатор, говорячи про удар по Старобільську, звинуватив Україну у "свідомому злочині проти підлітків". За його словами, це нібито нова сторінка в низці злочинів, а влада України "вирішила надати нової якості конфлікту".
Звертаючись до своїх чиновників, голова Кремля наказав доповісти, як триває робота з "виявлення злочинців".
"Усі вони мають отримати заслужене покарання і воно буде невідворотним", - сказав диктатор.
Нагадаємо, 22 травня російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області.
Голова Кремля стверджував, що внаслідок атаки нібито загинуло багато студентів, ще десятки "дістали поранення".
Під цим приводом він наказав "зробити висновки" і організувати удар по Україні.
Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що в ніч на 22 травня в Старобільську було уражено один зі штабів російського підрозділу "Рубікон". При цьому по цивільних об'єктах українські воїни ударів не завдавали і не завдають.
Уже вночі 24 травня Росія завдала по Україні масованого удару. Основною метою атаки став Київ - ворог запустив по українській столиці велику кількість балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників.
Також під час атаки росіяни використали балістичну ракету середньої дальності "Ліщина". "Приліт" був у Київській області.