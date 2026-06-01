Путин не смог выдумать новое оправдание для предстоящего удара по Украине

Диктатор, говоря об ударе по Старобельску, обвинил Украину в "сознательном преступлении против подростков". По его словам, это якобы новая страница в череде преступлений, а власти Украины "решили придать новое качество конфликту".

Обращаясь к своим чиновникам глава Кремля приказал доложить, как идет работа по "выявлению преступников".

"Все они должны получить заслуженное наказание и оно будет неотвратимым", - сказал диктатор.

Легенда об ударе по колледжу

Напомним, 22 мая российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в целенаправленном ударе по колледжу во временно оккупированном Старобельске Луганской области.

Глава Кремля утверждал, что в результате атаки якобы погибло много студентов, еще десятки "получили ранения".

Под этим предлогом он приказал "сделать выводы" и организовать удар по Украине.

При этом в Генштабе ВСУ подчеркнули, что в ночь на 22 мая в Старобельске был поражен один из штабов российского подразделения "Рубикон". При этом по гражданским объектам украинские воины удары не наносили и не наносят.