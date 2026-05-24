Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат

09:53 24.05.2026 Нд
1 хв
Ракета влучила в районі Білої Церкви
aimg Тетяна Степанова
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат Фото: начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Російські окупанти вночі 24 травня вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.

"Орєшнік" влучив у районі Білої Церкви.

Масований удар по Києву та області

Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами.

Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі.

Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.

Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.

