Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, - ISW
Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Але згодом російський диктатор вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.
Раніше Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а у лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус Білорусі.
У січні та лютому 2022 року експерти ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом.
Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.
Ключові висновки ISW:
- президент РФ Володимир Путін розпочав передбачувану інформаційну операцію, щоб перешкодити українському опору та позбавити Україну підтримки Заходу.
- Путін перебільшував потенціал Росії щодо мобілізації власної оборонно-промислової бази.
- Путін просунув ще одну інформаційну операцію, оголосивши, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня і відновив стомливі інформаційні операції щодо можливості ядерної ескалації.
- Російська армія може втрутитися в наступ бойовиків ПВК "Вагнера" біля Бахмута, щоб запобігти передчасному завершенню наступу.
- Російські сили не мають такого ступеня вогневого контролю над українськими наземними комунікаціями з Бахмутом, Авдіївкою та, ймовірно, іншими ділянками фронту, як заявляють російські блогери.
- Окупанти вели обмежені атаки на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
- Війська РФ провели масову ротацію сил у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
- Лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську владу в листуванні історії.
- Московські еліти змагаються за фінансування "відновлення" окупованих територій і справді планують використати проекти у своїх інтересах.
Нагадаємо, вчора Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.
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