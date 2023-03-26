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Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, - ISW

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Москва, Неділя 26 березня 2023 07:26
Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, - ISW Фото: Путін хотів розмістити ядерну зброю у Білорусі до вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Але згодом російський диктатор вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

Раніше Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а у лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус Білорусі.

У січні та лютому 2022 року експерти ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом.

Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.

Ключові висновки ISW:

  • президент РФ Володимир Путін розпочав передбачувану інформаційну операцію, щоб перешкодити українському опору та позбавити Україну підтримки Заходу.
  • Путін перебільшував потенціал Росії щодо мобілізації власної оборонно-промислової бази.
  • Путін просунув ще одну інформаційну операцію, оголосивши, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня і відновив стомливі інформаційні операції щодо можливості ядерної ескалації.
  • Російська армія може втрутитися в наступ бойовиків ПВК "Вагнера" біля Бахмута, щоб запобігти передчасному завершенню наступу.
  • Російські сили не мають такого ступеня вогневого контролю над українськими наземними комунікаціями з Бахмутом, Авдіївкою та, ймовірно, іншими ділянками фронту, як заявляють російські блогери.
  • Окупанти вели обмежені атаки на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
  • Війська РФ провели масову ротацію сил у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
  • Лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську владу в листуванні історії.
  • Московські еліти змагаються за фінансування "відновлення" окупованих територій і справді планують використати проекти у своїх інтересах.

Нагадаємо, вчора Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

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Білорусь Ядерна зброя
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