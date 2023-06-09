UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін уже заговорив про контрнаступ України, а в самого не вистачає сучасної зброї

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про нібито початок контрнаступу українських військових. При цьому він поскаржився на нестачу сучасної зброї у країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. Про це свідчить використання стратегічних резервів української армії. Але на жодній із ділянок бойових дій українські війська не досягли поставлених перед ними завдань", - сказав він.

Диктатор також спробував заспокоїти росіян, збрехавши, що окупаційні війська нібито відбивають атаки українських захисників.

При цьому Путін визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь. Диктатор додав, що оборонно-промисловий комплект країни-агресора нібито розвивається швидко, і "всі поставлені перед оборонкою завдання будуть безумовно виконані".

Контрнаступ України

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Зазначимо, що 7 червня у Міноборони заявляли, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони до наступу. Третя штурмова бригада повідомила про просування під Бахмутом - 1.8 км вздовж фронтової лінії та 1.2 км у глибину фронту.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВолодимир ПутінВійна Росії проти України