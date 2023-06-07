Українські війська ще не розпочали контрнаступ, - Данілов

Контрнаступ української армії ще не розпочався, попри заяви російських пропагандистів. Його початок стане очевидним для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова у коментарі Reuters.

Данілов спростував заяви російських окупантів про те, що нібито ЗСУ вже почали контрнаступ. Він зазначив, що росіяни помилково назвали просування українських сил початком великої наступальної операції.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав він.

Також секретар РНБО спростував сумніви західних ЗМІ щодо причетності РФ до підриву Каховської ГЕС.

"У них був військовий компонент. Це був план номер один... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б", - наголосив Данілов.

Заяви росіян про контрнаступ ЗСУ

У понеділок, 5 червня, Міноборони РФ заявило, що нібито українські військові розпочали "великомасштабний наступ" на п'яти ділянках фронту. Більше того, окупанти оголосили про знищення восьми танків Leopard, але виявилося, що це чергова ІПСО. На кадрах помітно, що росіяни знищили комбайни.

Тим часом українські військові продовжують просуватися на флангах на Бахмутському напрямку. За даними Міноборони, за минулу добу ЗСУ просунулися від 200 до 1100 метрів на різних ділянках.

Заступниця міністра оборони заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ.

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