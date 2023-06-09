RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин уже заговорил о контрнаступлении Украины, а у самого не хватает современного оружия

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о якобы начале контрнаступлении украинских военных. При этом он пожаловался на нехватку современного оружия у страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Но ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", - сказал он.

Диктатор также попытался успокоить россиян, соврав, что оккупационные войска якобы отбивают атаки украинских защитников.

При этом Путин признал, что россиянам не хватает современных вооружений. Диктатор добавил, что оборонно-промышленный комплект страны-агрессора якобы развивается быстро, и "все поставленные перед оборонкой задачи будут безусловно выполнены".

Контрнаступление Украины

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Отметим, что 7 июня в Минобороны заявляли, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении под Бахмутом - 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрнаступательные действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВладимир ПутинВойна России против Украины