ЗСУ на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ, - Маляр

Українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

За її словами, українські захисники за минулу добу на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися від 200 до 1100 метрів.

Маляр зазначила, що окупанти перейшли до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Як зазначає заступниця міністра, росіяни стягують свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

"Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що ЗСУ вдається тримати оборону на Бахмутському напрямку завдяки підготовленим укріпленням.

"Вся місцевість довкола - це фактично укріп.район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - додала вона.

Бої на Бахмутському напрямку

Останніми тижнями бої на цій ділянці фронту посилилися. Окупанти змогли захопити більшу частину Бахмута, проте ЗСУ просунулися на флангах. Раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що захисники намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

скриншот deepstatemap.live

Сирський також показав кадри, як наші оборонці вибивають окупантів з позицій на флангах.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що захисники на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися на 1600 метрів. За її словами, ЗСУ мають успіхи на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка, а також Іванівське-Кліщіївка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.