Україна готова до контрнаступу, - Зеленський

Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити свою територію від російських окупантів. Проте терміни початку та деталі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - заявив президент.

За словами глава держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна. Ймовірно, Зеленський натякав на винищувачі, оскільки він наголосив, що Росія досі має перевагу в повітрі.

"Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", - заявив Зеленський.

Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українське політичне та військове командування неодноразово заявляло, що Сили оборони готуються до контрнаступу, щоб звільнити території від російських загарбників.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що контрнаступ може розпочатися навесні. Проте українська влада припускала, що активні бої можуть розпочатися влітку, але ніяких деталей щодо термінів та місця не повідомляла. При цьому в Україні вважають, що очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ можуть бути переоцінені у світі.

У Міноборони України також зазначали, що важливою складовою підготовки до контрнаступу є постачання техніки та навчання військових. Нещодавно у Білому домі заявили, що задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу.

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