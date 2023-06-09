Росіяни відступають з позицій на півдні через підрив Каховської ГЕС: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують контрнаступати під Бахмутом, в той час як росіяни, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війн и (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували проводити обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове та навколо Кремінної 8 червня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили здійснили наземні атаки поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Російське джерело стверджувало, що позиційні бої тривали поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська) і що 7 червня російські війська знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новоселівського (13 км на північний схід від Сватового). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили на Куп'янському напрямку завдають ударів з авіації та артилерії.

Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах окупованої Луганської області. Глава так званої "ЛНР" Леонід Пасічник 8 червня заявив, що українські війська завдали удару по місту Луганськ, а на геолокаційних кадрах видно, як над містом піднімається великий стовп диму.

Бої на Донбасі

Українські сили досягли обмежених успіхів у районі Бахмута 8 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Українські та російські джерела стверджували, що українські сили просувалися 1,8 км завширшки та 1,2 км завглибшки вздовж західного берега Сіверсько-Донецького каналу на захід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та форсували частини російської 57-ї мотопіхотної бригади (5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) та підрозділу "Шторм-З".

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Північного (20 км на південний захід від Бахмута). Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська наступають на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий також заявив, що з липня 2022 року в боях навколо Бахмута було вбито або поранено щонайменше 81 тисячу військовослужбовців ПВК "Вагнер".

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 8 червня. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і що українські сили відбили російські атаки на Мар’їнку.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися поблизу Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки). Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 8 червня опублікував кадри, на яких видно, як командувач спецназом "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов стверджує, що підрозділи спецназу "Ахмат" і частини 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія Південного військового округу) відбивають українські атаки в Мар'їнці.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 8 червня, видно артилерійські частини 39-ї окремої мотострілецької бригади (68-го армійського корпусу, СВО), які діють поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

8 червня українські війська продовжували наносити обмежені наземні удари по адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бої на напрямку Великої Новосілки тривають.

Український бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські наступальні дії на півдні України проходять успішно, а російські війська перебувають у обороні. Речник російського Східного угруповання військ (Східного військового округу) Олег Чехов заявив, що російські війська завдали авіаційних і артилерійських ударів по наступаючим українським силам на заході Донецької області та по тилових позиціях поблизу Времівки (безпосередньо на захід від Великої Новосілки) і Новодонецького (11 км на південний схід від с. Велика Новосілка).

На відео з геолокацією видно, що українські війська завдали ударів по позиціях російських гаубиць на схід від Старомлинівки (14 км на південь від Великої Новосілки) і знищили термобаричну артилерійську систему ТОС-1А на північ від Заповітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська продовжують завдавати ударів по тилових районах окупованого півдня Запорізької області. Російські та українські офіційні особи повідомили, що українські сили завдали удару по Токмаку 7 і 8 червня. Російські та українські джерела також повідомляли про вибухи в Бердянську 8 червня, а геолокаційні кадри показують великий стовп диму, що піднімається над містом.

За повідомленнями, повінь внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції (КГЕС) змусила російські війська відійти далі в тил на сході Херсонської області та спричинила деякі втрати в живій силі та техніці.

Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що через затоплення їхніх передових позицій російські війська відійшли на відстань від 5 до 15 кілометрів від лінії фронту на річці Дніпро. Російські війська, ймовірно, більше не займають Олешки станом на 8 червня через значну повінь там.

Український Генштаб повідомив, що російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці внаслідок повені, особливо в 7-й повітряно-десантній (ВДВ) дивізії (Південний військовий округ) і 22-му армійському корпусі (Чорноморський флот, Південний військовий округ).

Південне відділення ВГО "Ліси України" повідомило, що станом на вечір 7 червня повінь повністю відрізала Кінбурнську косу від материкової України. Російські війська раніше створили укріплені позиції на Кінбурнській косі, і неясно, чи залишилися на косі російські війська після затоплення. У Херсонській ОДА повідомили, що середній рівень підтоплення в Херсонській області становить 5,61 метра, 32% підтоплення зосереджено на західному (правому) березі, де підтоплено 20 населених пунктів, а 68% - на східному (лівому).

Зниження рівня води в Каховському водосховищі станом на 8 червня наразі не загрожує роботі охолоджувачів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 червня заявив, що ЗАЕС все ще забирає воду з Каховського водосховища для охолодження ядерних реакторів, хоча рівень води опустився до рівня, нижче якого, за попередніми оцінками експертів, водяні насоси ЗАЕС більше не міг працювати.

Гроссі заявив, що рівень води в Каховському водосховищі знизився з 16,8 метра до 12,7 метра, і ЗАЕС, ймовірно, зможе працювати з охолодженням, якщо рівень води знизиться до 11 метрів. Гроссі заявив, що наразі рівень води знижується зі швидкістю від чотирьох до семи сантиметрів на годину. В НАЕК "Енергоатом" також заявили, що станом на 8 червня рівень води у водоймі-охолоджувачі ЗАЕС стабільний.

Ситуація на фронті 8 червня

За даними Генштабу, російські військові продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

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