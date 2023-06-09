Путін уже заговорив про контрнаступ України, а в самого не вистачає сучасної зброї

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про нібито початок контрнаступу українських військових. При цьому він поскаржився на нестачу сучасної зброї у країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. Про це свідчить використання стратегічних резервів української армії. Але на жодній із ділянок бойових дій українські війська не досягли поставлених перед ними завдань", - сказав він.

Диктатор також спробував заспокоїти росіян, збрехавши, що окупаційні війська нібито відбивають атаки українських захисників.

При цьому Путін визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь. Диктатор додав, що оборонно-промисловий комплект країни-агресора нібито розвивається швидко, і "всі поставлені перед оборонкою завдання будуть безумовно виконані".

Контрнаступ України

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Зазначимо, що 7 червня у Міноборони заявляли, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони до наступу. Третя штурмова бригада повідомила про просування під Бахмутом - 1.8 км вздовж фронтової лінії та 1.2 км у глибину фронту.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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