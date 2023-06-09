Путин уже заговорил о контрнаступлении Украины, а у самого не хватает современного оружия

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о якобы начале контрнаступлении украинских военных. При этом он пожаловался на нехватку современного оружия у страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Но ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", - сказал он.

Диктатор также попытался успокоить россиян, соврав, что оккупационные войска якобы отбивают атаки украинских защитников.

При этом Путин признал, что россиянам не хватает современных вооружений. Диктатор добавил, что оборонно-промышленный комплект страны-агрессора якобы развивается быстро, и "все поставленные перед оборонкой задачи будут безусловно выполнены".

Контрнаступление Украины

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Отметим, что 7 июня в Минобороны заявляли, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении под Бахмутом - 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

Добавим, что аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрнаступательные действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

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