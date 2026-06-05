Путін визнав удар "Орєшніком" по окупованому Донбасу і назвав його "важливим"

Під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, який активно атакують українські дрони, диктатор РФ Путін вирішив спростувати чутки, що ракетні війська окупантів втратили "Орєшнік" над окупованою Донеччиною. Хазяїн Кремля заявив, що так і було заплановано для випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Путіна у росЗМІ.
Путін почав розхвалювати російську зброю і згадав про "Орєшнік". Диктатор заявив, що, виявляється, всі удари "Орєшніком" по Україні були не бойовими, а випробувальними.
"Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового, у повному розумінні цього слова, застосування "Орєшіка", - заявив Путін.
Стосовно про падіння ракети на окупованій частині Донеччини, то диктатор вигадав історію, що таким був спеціальний план, щоб було зручно подивитись на результати.
"Це стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили, і просто подивилися, як були розташовані блоки, що розлітаються. Порахували до міліметра, все, куди впало. Для нас це важливо, щоб у майбутньому приймати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях", - сказав диктатор РФ.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".
З часом повідомлялось, що один "Орєшнік" впав на територію окупованої Донеччини. Влада РФ жодним чином це не коментувала до визнання факту самим Путіним.
Диктатор РФ вважає, що у Росії є система протиповітряної оборони, якої "немає в України". Варто зауважити, що лише 3 червня, українські захисники атакували дронами Санкт-Петербург.
Також Путін вигадав свою "формулу миру" з Україною. Він "безумовно готовий" і хоче домовитися з Україною, але тільки "на базі" зустрічі на Алясці з Трампом.