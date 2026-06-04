Путін вигадав свою "формулу миру" з Україною і згадав про компроміси

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія зможе і отримати Донбас під свій контроль, і укласти мирну угоду з Україною.

Як передає РБК-Україна , про це голова Кремля заявив на зустрічі з керівниками інформагентств.

У голови Кремля запитали, чого він хоче: контролювати весь Донбас чи укласти угоду.

"Одне іншого не виключає - контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?" - відповів Путін.

Окремо він запевнив, що нібито "безумовно готовий" і хоче домовитися з Україною мирними засобами. Але тільки "на тій базі", про яку йшлося в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Треба, щоб на компроміси готова була піти й Україна", - сказав диктатор.

Він вкотре нафантазував, що ситуація на полі бою для України нібито погана, згадавши примусову мобілізацію та дизертирів.

Чого хоче Росія

Нагадаємо, російські чиновники вже неодноразово вимагали, щоб Україна віддала весь Донбас під контроль РФ. При цьому зберегти життя людей та припинити вогонь по поточній лінії фронту Кремль відмовляється.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський наголошував, що дарувати Донбас росіянам ніхто не буде. Він висловлював готовність до зустрічі з Путіним, щоб вирішити всі питання на рівні лідерів. Сам голова Кремля такої зустрічі не хоче, доки не задовольнять його вимоги.

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