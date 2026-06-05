Путин признал удар "Орешником" по оккупированному Донбассу и назвал его "важным"

Путин начал расхваливать российское оружие и вспомнил об "Орешнике". Диктатор заявил, что, оказывается, все удары "Орешником" по Украине были не боевыми, а испытательными.

"Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешика", - заявил Путин.

Относительно падения ракеты на оккупированной части Донецкой области, то диктатор придумал историю, что таким был специальный план, чтобы было удобно посмотреть на результаты.

"Это касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были расположены разлетающиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда упало. Для нас это важно, чтобы в будущем принимать решение о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям", - сказал диктатор РФ.

Контекст заявления об "Орешнике"

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты применили 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, в том числе и ракеты "Орешник".

Со временем сообщалось, что один "Орешник" упал на территорию оккупированной Донецкой области. Власти РФ никак это не комментировали до признания факта самим Путиным.