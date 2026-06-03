Супутникові знімки розкрили наслідки атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

Українські далекобійні безпілотники завдали ударів по об'єктах, пов'язаних із забезпеченням військових потреб Росії. За даними міжнародних ЗМІ, під атакою опинився нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, а також інфраструктура в районі Кронштадта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію OSINT-аналітика MizarVision Watcher у мережі Х.

Супутникові знімки з Санкт-Петербурга зафіксували великий шлейф диму над портовою зоною після удару українських далекобійних безпілотників по Петербурзькому нафтовому терміналу.

Про наслідки атаки повідомили агентства Reuters і AP. Згідно з опублікованою інформацією, крім нафтового об'єкта, метою стали об'єкти інфраструктури в районі Кронштадта, які пов'язані з військовою діяльністю Росії.

Супутникові знімки з Санкт-Петербурга показують великий димовий шлейф над портовим районом після того, як українські безпілотники великого радіусу дії завдали удару по російському Санкт-Петербурзькому нафтовому терміналу.



Reuters і AP повідомляють, що Україна також завдала удару по військовій інфраструктурі в районі Кронштадта, в той час як президент... pic.twitter.com/RC9SjsbrVW - MizarVision Watcher (@MizarVision) June 3, 2026

Дим над портом після удару

На супутникових зображеннях видно значне задимлення в районі порту Санкт-Петербурга.

Димовий шлейф піднявся над територією після атаки українських безпілотників, які досягли нафтового терміналу.

Міжнародні ЗМІ зазначають, що удар припав на один із важливих об'єктів російської інфраструктури в північно-західній частині країни.

Під атакою опинилися об'єкти біля Кронштадта

За даними Reuters і AP, українські сили також завдали ударів по інфраструктурі в районі Кронштадта. Йдеться про об'єкти, які мають відношення до військового сектору Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уражені цілі пов'язані з функціонуванням російської військової машини.

Форум Кремля опинився на тлі наслідків атаки

Удар стався в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Захід традиційно вважається одним із ключових майданчиків, на яких російська влада демонструє економічні можливості країни.

Цього разу проведення форуму супроводжувалося повідомленнями про атаку, задимленням над містом і обговоренням ефективності російської системи протиповітряної оборони.