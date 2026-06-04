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Навіщо Зеленський написав листа Путіну: деталі від джерела РБК-Україна

22:36 04.06.2026 Чт
2 хв
На кого, крім російського диктатора, розрахований лист президента України?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Навіщо Зеленський написав листа Путіну: деталі від джерела РБК-Україна Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Ідея написати лист російському диктатору Володимиру Путіну з'явилася у президента Володимира Зеленського нещодавно. І на це є свої причини.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в команді українського президента.

"Президент це придумав перед початком форуму в Петербурзі та напередодні деяких його зустрічей в Європі", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Що ж стосується того, що Путін навряд чи конструктивно відреагує на пропозицію Зеленського сісти за стіл переговорів і домовитися про мир, з огляду на його останні заяви, то в команді президента ставляться до цього спокійно.

"Хай каже. Путін побачить там одне, росіяни - інше, партнери - третє. Важливо, що зміст листа йде в Росію, насамперед до тих груп там, які мають вплив", - зауважило джерело РБК-Україна.

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Лист Путіну від Зеленського

Ввечері 4 червня на сайті Офісу президента опублікували відкритий лист Зеленського до Путіна. У листі український президент пропонує диктатору зустрітися в третій країні, щоб домовитися про довготривалий мир.

За словами Зеленського, Україна готова припинити вогонь на час цих переговорів. Також українська сторона пропонує обміняти полонених у форматі "всіх на всіх", що стало б вагомим прологом до закінчення війни.

Детальніше про зміст листа читайте в окремому матеріалі РБК-Україна. Україна передасть лист РФ через дипломатичні канали.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що вже бачили лист Зеленського, але Путіну ще не показували. Водночас у Кремлі відповіли, де готові зустрітися з Зеленським.

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