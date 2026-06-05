Путін визнав удар "Орєшніком" по окупованому Донбасу і назвав його "важливим"

Під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, який активно атакують українські дрони , диктатор РФ Путін вирішив спростувати чутки, що ракетні війська окупантів втратили "Орєшнік" над окупованою Донеччиною. Хазяїн Кремля заявив, що так і було заплановано для випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Путіна у росЗМІ.

Путін почав розхвалювати російську зброю і згадав про "Орєшнік". Диктатор заявив, що, виявляється, всі удари "Орєшніком" по Україні були не бойовими, а випробувальними.

"Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового, у повному розумінні цього слова, застосування "Орєшіка", - заявив Путін.

Стосовно про падіння ракети на окупованій частині Донеччини, то диктатор вигадав історію, що таким був спеціальний план, щоб було зручно подивитись на результати.

"Це стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили, і просто подивилися, як були розташовані блоки, що розлітаються. Порахували до міліметра, все, куди впало. Для нас це важливо, щоб у майбутньому приймати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях", - сказав диктатор РФ.

Контекст заяви про "Орєшнік"

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".

З часом повідомлялось, що один "Орєшнік" впав на територію окупованої Донеччини. Влада РФ жодним чином це не коментувала до визнання факту самим Путіним.