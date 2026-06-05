Путін визнав удар "Орєшніком" по окупованому Донбасу і назвав його "важливим"
Під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, який активно атакують українські дрони, диктатор РФ Путін вирішив спростувати чутки, що ракетні війська окупантів втратили "Орєшнік" над окупованою Донеччиною. Хазяїн Кремля заявив, що так і було заплановано для випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Путіна у росЗМІ.
Путін почав розхвалювати російську зброю і згадав про "Орєшнік". Диктатор заявив, що, виявляється, всі удари "Орєшніком" по Україні були не бойовими, а випробувальними.
"Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового, у повному розумінні цього слова, застосування "Орєшіка", - заявив Путін.
Стосовно про падіння ракети на окупованій частині Донеччини, то диктатор вигадав історію, що таким був спеціальний план, щоб було зручно подивитись на результати.
"Це стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили, і просто подивилися, як були розташовані блоки, що розлітаються. Порахували до міліметра, все, куди впало. Для нас це важливо, щоб у майбутньому приймати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях", - сказав диктатор РФ.
Контекст заяви про "Орєшнік"
Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. За інформацією Повітряних сил, окупанти застосували 90 ракет і 600 безпілотників різних типів, зокрема й ракети "Орєшнік".
З часом повідомлялось, що один "Орєшнік" впав на територію окупованої Донеччини. Влада РФ жодним чином це не коментувала до визнання факту самим Путіним.
Що ще заявив Путін стосовно України
Диктатор РФ вважає, що у Росії є система протиповітряної оборони, якої "немає в України". Варто зауважити, що лише 3 червня, українські захисники атакували дронами Санкт-Петербург.
Також Путін вигадав свою "формулу миру" з Україною. Він "безумовно готовий" і хоче домовитися з Україною, але тільки "на базі" зустрічі на Алясці з Трампом.