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Путин признал удар "Орешником" по оккупированному Донбассу и назвал его "важным"

00:59 05.06.2026 Пт
2 мин
Диктатор РФ придумал историю о том, что "Орешник" не упал, а его специально так запустили
aimg Филипп Бойко
Путин признал удар "Орешником" по оккупированному Донбассу и назвал его "важным" Фото: диктатор РФ Путин (Getty Images)
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Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который активно атакуют украинские дроны, диктатор РФ Путин решил опровергнуть слухи, что ракетные войска оккупантов потеряли "Орешник" над оккупированной Донецкой областью. Хозяин Кремля заявил, что так и было запланировано для испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Путина в росСМИ.

Путин начал расхваливать российское оружие и вспомнил об "Орешнике". Диктатор заявил, что, оказывается, все удары "Орешником" по Украине были не боевыми, а испытательными.

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"Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешика", - заявил Путин.

Относительно падения ракеты на оккупированной части Донецкой области, то диктатор придумал историю, что таким был специальный план, чтобы было удобно посмотреть на результаты.

"Это касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были расположены разлетающиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда упало. Для нас это важно, чтобы в будущем принимать решение о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям", - сказал диктатор РФ.

Контекст заявления об "Орешнике"

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты применили 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, в том числе и ракеты "Орешник".

Со временем сообщалось, что один "Орешник" упал на территорию оккупированной Донецкой области. Власти РФ никак это не комментировали до признания факта самим Путиным.

Что еще заявил Путин в отношении Украины

Диктатор РФ считает, что у России есть система противовоздушной обороны, которой "нет у Украины". Стоит заметить, что только 3 июня, украинские защитники атаковали дронами Санкт-Петербург.

Также Путин придумал свою "формулу мира" с Украиной. Он "безусловно готов" и хочет договориться с Украиной, но только "на базе" встречи на Аляске с Трампом.

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