Путін та Сі Цзіньпін зідзвонилися на тлі переговорів в Абу-Дабі

Зазначається, що це була перша розмова Путіна та Сі Цзіньпіна цього року, оскільки обидві сторони прагнуть посилити стратегічну співпрацю на тлі зростання глобальної геополітичної напруженості.

За інформацією видання, Сі Цзіньпін заявив, що відносини Китаю та Росії знаходяться на "правильній траєкторії" і що двом країнам потрібен "грандіозний план" для розвитку зв'язків.

Путін своєю чергою заявив Сі Цзіньпіну, що китайсько-російські відносини є "стабілізуючим фактором у часи глобальної турбулентності".

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів про закриту частину переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна, яка тривала 1,5 години.

Під час розмови Путін та Сі Цзіньпін:

Обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Приділили увагу міжнародним питанням.

Погодилися, що потрібні консультації між МЗС та оборонним відомством, які б зміцнювали зв'язки.

Домовилися активізувати такий професійний діалог.

Констатували, що стратегічне партнерство має конструктивний характер і не спрямовано проти кого-небудь.

Сі Цзіньпін запропонував Путіну здійснити візит до Китаю в першій половині року. Російський диктатор прийняв запрошення.

Під час обговорення світової проблематики відзначили двосторонні контакти.

Обмінялися думками щодо відносин із США та ініціативу американського президента Дональда Трампа про створення Ради миру.

Звірили підходи щодо Венесуели та Куби.

Також, за словами Ушакова, Сі Цзіньпін підтримує переговори Росії та України в Абу-Дабі.

Путін своєю чергою поділився останніми подіями навколо врегулювання війни в Україні.