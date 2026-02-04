Путін та Сі Цзіньпін зідзвонилися на тлі переговорів в Абу-Дабі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 4 лютого провів відеодзвінок з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова відбулася на тлі сьогоднішніх переговорів України та Росії в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post (SCMP).
Читайте також: Сі Цзіньпін зробив заяву про мирну угоду щодо України, "прийнятну для всіх сторін"
Зазначається, що це була перша розмова Путіна та Сі Цзіньпіна цього року, оскільки обидві сторони прагнуть посилити стратегічну співпрацю на тлі зростання глобальної геополітичної напруженості.
За інформацією видання, Сі Цзіньпін заявив, що відносини Китаю та Росії знаходяться на "правильній траєкторії" і що двом країнам потрібен "грандіозний план" для розвитку зв'язків.
Путін своєю чергою заявив Сі Цзіньпіну, що китайсько-російські відносини є "стабілізуючим фактором у часи глобальної турбулентності".
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів про закриту частину переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна, яка тривала 1,5 години.
Під час розмови Путін та Сі Цзіньпін:
Також, за словами Ушакова, Сі Цзіньпін підтримує переговори Росії та України в Абу-Дабі.
Путін своєю чергою поділився останніми подіями навколо врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо, Китай офіційно позиціонує себе як нібито нейтральний у війні Росії проти України.
Водночас Пекін продовжує тісну співпрацю з Москвою, а деякі китайські компанії постачають до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися, зокрема, для виробництва озброєння.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Китай наразі не виявляє готовності долучатися до мирного врегулювання війни. За його словами, політика Пекіна фактично зміцнює фінансові можливості Росії для продовження агресії.
Глава держави наголосив, що Китай істотно наростив закупівлі російських енергоносіїв і став їх найбільшим покупцем, а отримані від експорту кошти Москва спрямовує на фінансування війни.
Видання The Economist повідомляло, що Китай став основним постачальником для воєнної машини Росії й припускає, що Пекін міг передавати Москві летальну зброю.
Також ЗМІ повідомляли, що Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшнік".
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі пройде нова зустріч між делегаціями України, США та Росії.
Попередній раунд тристоронніх консультацій відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня. Тоді вдалося досягти найбільшого прогресу у військових питаннях, однак тема територій залишилася неврегульованою.
Також повідомлялося про намір провести наступний етап переговорів 1 лютого. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч перенесли на пізніший термін - 4 та 5 лютого.
Також раніше Зеленський наголошував, що без особистих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.
Детальніше про те, чим важливий новий раунд переговорів України, США і Росії, - у матеріалі РБК-Україна.