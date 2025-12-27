Зеленський жорстко оцінив роль Китаю: замість миру - фінансування війни РФ

Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання війни. Дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.

Коментуючи позицію Китаю, Зеленський зазначив, що Україна розраховувала на активнішу роль Пекіна в дипломатичному процесі, адже ця країна має реальні важелі впливу на Москву.

Водночас, як підкреслив президент, жодних кроків для зупинки війни з боку Китаю зроблено не було.

"Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку", - наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на економічний чинник, який напряму впливає на перебіг війни. За словами глави держави, Китай значно збільшив закупівлю російських енергоресурсів, ставши їхнім найбільшим імпортером.

"Гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну", - підкреслив президент.

Таким чином, за оцінкою Зеленського, поточна роль Китаю не сприяє мирному врегулюванню, а фактично дозволяє Кремлю продовжувати військову агресію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна неодноразово закликала Китай використати свій політичний та економічний вплив на Москву для припинення бойових дій.

Пекін офіційно заявляє про нейтралітет і підтримку дипломатії, однак уникає прямого тиску на РФ.

На тлі західних санкцій Китай став ключовим покупцем російських енергоносіїв, що дозволяє Кремлю компенсувати втрати від обмежень та зберігати фінансову спроможність для ведення війни.