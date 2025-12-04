Сі Цзіньпін зробив заяву про мирну угоди щодо України, "прийнятну для всіх сторін"
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує мирну угоду щодо України, "прийнятну для всіх сторін".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Сьогодні, 4 грудня, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням сприяти припиненню війни в Україні та закликав збільшити інвестиції у Францію.
Макрон повторив свій заклик до Сі підтримати позицію Європи щодо України та застеріг від "розподілу" світового порядку.
Він також відзначив ризики перебоїв у глобальних ланцюгах поставок, ймовірно, маючи на увазі експортний контроль Китаю над критично важливими мінералами, такими як рідкісноземельні елементи, та підкреслив важливість створення більш справедливого бізнес-середовища.
У відповідь Сі Цзіньпін охарактеризував переговори як відверті, плідні та дружні. Щодо України, він заявив, що Китай сподівається на досягнення "справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін".
"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів", - заявив Сі Цзіньпінь.
Лідер Китаю також наголосив, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи.
Візит Макрона до Китаю
Нагадаємо, 3 грудня Макрон прибув до Китаю для триденного державного візиту. За повідомленнями ЗМІ, французький лідер планує обговорити питання торгівлі та дипломатії, а також закликати Пекін вплинути на Росію для досягнення припинення вогню в Україні.
Варто додати, що Макрон перебуває в Китаї з четвертим державним візитом з моменту свого вступу на посаду у 2017 році.
Позиція Китаю щодо війни
Китай офіційно позиціонує себе як нібито нейтральний у війні Росії проти України.
Водночас Пекін продовжує тісну співпрацю з Москвою, а деякі китайські компанії постачають у РФ товари подвійного призначення, які можуть використовуватися, зокрема, для виробництва озброєння.
Раніше видання The Economist повідомляло, що Китай став основним постачальником для воєнної машини Росії і припускає, що Пекін міг передавати Москві летальну зброю.
За даними Reuters, китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", що дозволяє обходити західні санкції.