Путин и Си Цзиньпин созвонились на фоне переговоров в Абу-Даби

Отмечается, что это был первый разговор Путина и Си Цзиньпина в этом году, поскольку обе стороны стремятся усилить стратегическое сотрудничество на фоне роста глобальной геополитической напряженности.

По информации издания, Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России находятся на "правильной траектории" и что двум странам нужен "грандиозный план" для развития связей.

Путин в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что китайско-российские отношения являются "стабилизирующим фактором во времена глобальной турбулентности".

Российский диктатор также высоко оценил торговлю энергоносителями с Китаем, поскольку Москва постоянно занимает первое место среди поставщиков для второй по величине экономики мира.

"Россия является ведущим поставщиком энергоносителей в Китай, и наше энергетическое партнерство является взаимовыгодным и действительно стратегическим. Мы ведем активный диалог по мирной ядерной энергетике и продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и освоении космоса", - сказал Путин.

Переговоры состоялись после встречи 1 февраля между министром иностранных дел Китая Ван И и председателем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, который находился в Пекине.

Обе стороны пообещали поддерживать тесную связь по важным вопросам двусторонних отношений и усиливать поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга.

Разговор Путина и Си Цзиньпина также состоялся на фоне того, что в четверг истекает срок действия нового договора СНВ между Россией и США - соглашения о ядерном оружии, подписанного в 2010 году.

На отдельных переговорах, состоявшихся во вторник в Пекине, Китай и Россия обязались поддерживать авторитет и эффективность международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, а также вносить вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности.

Издание добавило, что разговор Си Цзиньпина с Путиным также состоялся во время обострения глобальной геополитической напряженности, в частности угроз президента США Трампа относительно масштабной атаки на Иран.