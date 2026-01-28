Китай допомагає РФ виробляти "Орєшнік", - The Telegraph
Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшник".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними розслідування, загальна вартість поставлених технологій і обладнання становить щонайменше 10,3 млрд доларів.
Удар по Львову і загроза для Європи
На початку місяця Росія застосувала ракету "Орєшник", випустивши її по Львову. Ракета летіла зі швидкістю близько 8000 миль на годину і вразила ціль менш ніж за 20 хвилин польоту.
Гіперзвукова балістична ракета може нести до шести боєголовок, які здатні вражати різні цілі. В РФ заявляють, що її неможливо перехопити, а українські та західні аналітики попереджають про загрозу для країн Заходу.
Китайські верстати на санкційному ракетному заводі
Ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Один із таких карусельних токарних верстатів українська розвідка виявила на Воткінському заводі - головному підприємстві РФ з виробництва ракет.
Саме там виготовляють ракети "Орешник", "Іскандер-М" та міжконтинентальні "Тополь-М".
Мікрочіпи, підшипники та радари
Окрім верстатів, Китай постачає Росії:
- мікрочіпи та плати памʼяті на 4,9 млрд доларів - для високоточної зброї та винищувачів;
- кулькові підшипники на 130 млн доларів, критично важливі для авіації;
- пʼєзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на 97 млн доларів;
- телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння.
Ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.
Обхід санкцій і зростаюча залежність від Пекіна
Виданя зазначає, що Китай не приєднувався до санкцій проти Росії, що дозволяє Москві обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, у тому числі через треті країни.
Аналітики стверджують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасної зброї.
Відносини Китаю та Росії
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Китай наразі не виявляє готовності долучатися до мирного врегулювання війни. За його словами, політика Пекіна фактично зміцнює фінансові можливості Росії для продовження агресії.
Глава держави наголосив, що Китай істотно наростив закупівлі російських енергоносіїв і став їх найбільшим покупцем, а отримані від експорту кошти Москва спрямовує на фінансування війни.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Китай "навіть трохи" не бояться НАТО. При цьому він підкреслив, що обидві країни, за його словами, "надзвичайно" остерігаються Сполучених Штатів, зважаючи на потужність американської армії.