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Путин прокомментировал разведение сил в Золотом

Новости » Политика     30.10.2019 - 21:44
Путин прокомментировал разведение сил в Золотом
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, разведение сил не является сложным процессом

В среду, 30 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал разведение сил в Золотом. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передают российские СМИ.

Как сообщается, российский лидер назвал вопрос разведения сил "не таким уж сложным".

Также Путин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Золотое накануне розведения сил.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - сказал Путин.

Напомним, 29 октбяря в Золотом начался процес разведения войск. Это стало возможным после того, как в течение 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

В России разведение сил поприветствовали, но заявили, что разговоров о дате нормандской встречи пока нет.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны. По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

Также у Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной. В Кремле заявили, что для договоренностей по газу Украина должна отказаться от судебных претензий.

РБК-Украина также писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.

Отметим, издание Washington Post ранее писало, что Орбан и Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия президентом США Дональдом Трампом Украины.

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Новости Украины Владимир ПутинРазведение сил
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