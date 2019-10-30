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Путін прокоментував розведення сил у Золотому

Новини » Політика     30.10.2019 - 21:44
Путін прокоментував розведення сил у Золотому
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, розведення сил не є складним процесом

У середу, 30 жовтня, президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував розведення сил у Золотому. Про це він повідомив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті, передають російські ЗМІ.

Як повідомляється, російський лідер назвав питання розведення сил "не таким вже складним".

Також Путін прокоментував візит президента України Володимира Зеленського у Золоте напередодні розведення сил.

"Я не думаю, що я маю право давати оцінки діям президента України. Особливо, в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий. Але чи зможе він впоратися з ними, мені зараз важко сказати", - сказав Путін.

Нагадаємо, 29 жовтня у Золотому почався процес розведення військ. Це стало можливим після того, як протягом 7 діб був дотриманий режим припинення вогню.

У Росії розведення сил привітали, але заявили, що розмов про дату нормандської зустрічі поки немає.

Раніше Путін заявив, що Росія готова до переговорів про постачання в Україну газу за зниженими цінами, а також про транзит через територію країни. За його словами, Росія готова почати "конструктивну роботу" за цими напрямками.

Також у Путіна висунули умови для домовленостей по газу з Україною. У Кремлі заявили, що для домовленостей щодо газу Україна повинна відмовитися від судових претензій.

РБК-Україна також писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають у Закарпатті.

Зазначимо, видання Washington Post раніше писало, що Орбан і Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття президентом США Дональдом Трампом України.

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