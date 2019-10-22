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Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине, - WP

Новости » Политика    22.10.2019 - 12:56
Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине, - WP
Фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Орбан усилили негативное восприятие Трампом Украины перед его разговором с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Дональдом Трампом Украины. С таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время дачи закрытых показаний Конгрессу, сообщает Washington Post.

Кент отметил, что именно Путин и Орбан усилили негативное восприятие Трампом Украины перед его разговором с президентом Владимиром Зеленским. В частности, российский президент "сделал то, что он всегда пытался сделать, - подорвать отношения США и Украины".

"Он всегда говорил, что Украина - это просто логово коррупции", - сказал источник.

Также сообщается, что на встрече Трампа и Орбана последний вторил Путину и резко критиковал Украину, что скорее всего, укрепило негативное восприятие Трампом ситуации в этой стране.

Переговоры Трампа с Путиным, Орбаном и другими усилили его восприятие Украины как "безнадежно коррумпированной страны", которая, также пыталась "помешать" ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

По мнению Washington Post, об этом свидетельствует отзыв посла США в Украине, запрет вице-президенту Майку Пенсу посещать инаугурацию Зеленского и распоряжение задержать военную помощь Киеву в размере 391 млн долларов.

Напомним, Трамп попросил приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому, хотя до этого, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

В связи с этими событиями в США заявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

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