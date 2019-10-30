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В штабе ООС сообщили о ситуации на участке разведения сил в Золотом

Новости » Политика     30.10.2019 - 20:48
В штабе ООС сообщили о ситуации на участке разведения сил в Золотом
Фото: представители ОБСЕ на участке разведения (facebook.com/pressjfo.news)

Работы по разведению сил и средств продолжаются

В среду, 30 октября, на участке разведения №2 в районе Золотого-4 продолжаются работы по разведению сил и средств. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает РБК-Украина.

Как сообщается, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию отвода сил и средств на указанном участке.

Также в штабе ООС напомнили, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой украинской армии.

В штабе ООС сообщили о ситуации на участке разведения сил в Золотом

Напомним, 29 октбяря в Золотом начался процес разведения войск. Это стало возможным после того, как в течение 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе объявлен режим "желтый". В штабе разъяснили ограничения.

Также РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на брифинге в Одессе, заявил, что Альянс приветствует усилия, направленные на мирное решение конфликта и на разведение сил в Золотом.

Кроме этого, сообщалось, что на Донбассе 30 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе активизировались снайперы Столтенберг поприветствовал разведение сил в Золотом
Новости Украины ООСРазведение сил
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