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Пристайко: разведение в Золотом начинается сегодня

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:33
Пристайко: разведение в Золотом начинается сегодня
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина начинает разведение сил в Золотом

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.

"Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в нормандском формате Зеленский должен обеспечить выполнение приказов добровольцами на Донбассе и разблокировать разведение сил.

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