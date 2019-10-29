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У Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной

Новости » Политика    29.10.2019 - 13:05
У Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Для договоренностей по газу Украина должна отказаться от судебных претензий

Для достижения договоренностей по транзиту газа и поставкам Украина и Россия должны исключить судебные претензии из повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, российская сторона исходит из того, что для достижения газовых договоренностей необходимо исключить судебные претензии.

"Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", - заявил Песков.

Отметим, до этого Москва предлагала Киеву отказаться от претензий в европейских судах для заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года. При этом в "Нафтогазе" называют эти требования унизительными.

"Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины", - заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, имея в виду отказ от решений Стокгольмского арбитража в пользу Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" готов обсуждать транзит газа с оператором ГТС Украины.

Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину
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