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В России отреагировали на разведение сил в Золотом

Новости » Политика    30.10.2019 - 12:05
В России отреагировали на разведение сил в Золотом
Фото: заместитель главы МИД России Андрей Руденко (facebook.com/MIDRussia)

Разговоров о дате нормандской встречи пока нет

Россия приветствует начало разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщают росСМИ.

Руденко отмечает, что это "позитивный процесс". Он напомнил о решении, принятом на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

"Оно предписывало провести на Донбассе разведения сил на трех пилотных участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Посмотрим, как это все завершится", - заявил он.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" пока не идет, потому что пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.

"Говорить о дате саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Напомним, что за день до начала разведения сил боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4. В ООС уточнили, что указанные обстрелы произошли "за границей участка разведения".

Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.

РБК-Украина писало, президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украине нужен мир на ее условиях.

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